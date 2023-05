GEEKVAPE Gewinnt „Branchenführer" bei den Vapouround Global Awards 2023

BIRMINGHAM, England, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 12. Mai fanden die Vapouround Global Awards, bekannt als die „Oscars der globalen Vape-Industrie", in Birmingham, Großbritannien, statt. Die Auszeichnungen „Branchenführer", „Best Tank MTL", „Best Mod", „Bestes Getränk" und „Bestes Shisha-Aroma" gingen nach einem strengen Bewertungsverfahren in Anerkennung seines Fachwissens und seiner Innovationsfähigkeit an GEEKVAPE.

Die „Vapouround Annual Awards", die 2015 vom renommierten Fachmagazin Vapouround ins Leben gerufen wurden, ist die prestigeträchtigste und vertrauenswürdigste Auswahl- und Anerkennungsveranstaltung in der Vaping-Branche. In diesem Jahr nahmen etwa 650 Vape-Unternehmen teil.