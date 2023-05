Education Cannot Wait gibt Soforthilfe in Höhe von 4,1 Millionen US-Dollar für Uganda bekannt

NEW YORK, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ Education Cannot Wait (ECW) kündigte heute einen schnellen Zuschuss in Höhe von 4,1 Millionen US-Dollar als Reaktion auf den wachsenden und eskalierenden Zustrom von Flüchtlingen in Uganda an. Der Gesamtbetrag der von ECW in Uganda bereitgestellten Mittel beläuft sich inzwischen auf 76,7 Millionen US-Dollar.

Der für 12 Monate geplante Zuschuss wird vom UNHCR und von Save the Children bereitgestellt und erreicht mehr als 130.000 Kinder und Jugendliche in den Gebieten Ugandas, die am stärksten von den jüngsten Flüchtlingsströmen betroffen sind, darunter Nakivale, Rwamwanja, Palabek und Rhino Camp. Die neue Investition ist eng mit dem Education Response Plan für Flüchtlinge und Aufnahmegemeinschaften der ugandischen Regierung abgestimmt.

„Angesichts der zunehmenden Zahl von Flüchtlingen, die in Uganda Sicherheit suchen, müssen wir den Bildungsreaktionsplan der ugandischen Regierung uneingeschränkt unterstützen und sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche schnell Zugang zu einem schützenden Lernumfeld, psychischer Gesundheit und psychosozialen Diensten, Schulmahlzeiten, Schulmaterial, Klassenzimmern und Lehrern bekommen", so Yasmine Sherif, Exekutivdirektorin von Education Cannot Wait, dem globalen Fonds der Vereinten Nationen für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen.

Uganda beherbergt die größte Flüchtlingspopulation in Afrika und die drittgrößte der Welt. Angesichts bewaffneter Konflikte, des Klimawandels und anderer Krisen in den Nachbarländern ist die Zahl der Flüchtlinge, die in Uganda ankommen, in den letzten Jahren stark angestiegen. Im Jahr 2022 kamen über 140.000 Flüchtlinge nach Uganda, vor allem aus der Demokratischen Republik Kongo und dem Südsudan. Das UNHCR geht davon aus, dass in diesem Jahr weitere 120.000 Menschen ankommen werden.

Die ugandische Regierung hat zwar umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um Flüchtlingen den Zugang zu essenziellen Dienstleistungen (einschließlich Bildung) zu ermöglichen, doch die Schulen sind überfüllt, die Ressourcen sind knapp und für Mädchen und Jungen besteht ein erhöhtes Risiko für Kinderehe, frühe Schwangerschaft, Hunger, Schulabbruch, posttraumatischen Stress und andere Probleme.

„Viele Flüchtlinge kommen in Uganda an, nachdem sie mehrere Zyklen der Gewalt erlebt haben und benötigen dringend Schutz und lebensrettende Hilfe", sagte Matthew Crentsil, UNHCR-Länderbeauftragter.

„Save the Children weiß den Beitrag von Education Cannot Wait zu schätzen, mit dem sichergestellt wird, dass neu angekommene Flüchtlingskinder in einem sicheren Umfeld lernen können", so Dragana Strinic, Save the Childrens Länderdirektorin für Uganda.

Die Investition wird die Kapazitäten der Zentren für frühkindliche Entwicklung, der außerschulischen Bildung sowie der Grund- und Sekundarschulen in den Zielgebieten erhöhen und die Aufnahme zusätzlicher Schüler und Neuankömmlinge unterstützen.

