PEKING, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Der chinesische Maschinenbauer Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (Zoomlion, 000157.SZ) veranstaltete vom 11. bis 14. Mai in der Zoomlion Smart Industry City in Changsha, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Hunan, eine Technologieausstellung, auf der er seine technischen Errungenschaften und Fortschritte im Bereich der intelligenten Fertigung präsentierte.

Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Technology Salute to the New Era" und zog zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland an, darunter über 500 ausländische Kunden aus mehr als 40 Ländern und Regionen wie den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Indonesien, Singapur, der Türkei, Brasilien, den Vereinigten Staaten und den Niederlanden.