Ajinomoto Bio-Pharma Services kündigt Änderungen in der Leitung des US-Werks an

Herr Barbosa trat im Mai 2018 als VP of Drug Product in das Führungsteam von Aji Bio-Pharma ein und bringt mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen biopharmazeutische Produktion, Qualitätssicherung und Compliance in Führung und Management mit. Danach wechselte er 2021 in die Rolle des Senior VP of Corporate Strategy, gefolgt von der Position des Executive VP of Operations im Jahr 2022. Als Präsident und COO von Aji Bio-Pharma US ist er für alle Aspekte des CDMO-Geschäfts am US-Standort verantwortlich.

SAN DIEGO, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services („Aji Bio-Pharma"), ein weltweit führender Anbieter von biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und -herstellungsdienstleistungen, hat heute bekannt gegeben, dass es am Unternehmensstandort in San Diego mit sofortiger Wirkung zu einem Führungswechsel kommt. Bert Barbosa hat die Rolle von President & COO, USA, übernommen und heißt Brian Blagg und Satoshi Katayama als Executive Vice President, Operations bzw. Vice President, Business Transformation, im Unternehmen willkommen. Neben diesen Neuzugängen im Führungsteam des Standorts hat das Unternehmen auch Erik Riley zum Senior Vice President, Corporate Planning, ernannt. Diese Veränderungen bringen dem Unternehmen umfassendes Fachwissen, um seine Kapazitäten und Dienstleistungsangebote weiter auszubauen.

Herr Blagg kommt zu Aji Bio-Pharma mit 34 Jahren Erfahrung in der Leitung funktionsübergreifender Betriebsabläufe in regulierten Industrien, davon 23 Jahre in der biopharmazeutischen Branche. Er war in einer Vielzahl von Führungspositionen bei Revance Therapeutics, PDL Biopharma und bei der XOMA Corporation tätig und war zusätzlich als angesehener Branchenberater tätig. Als Executive Vice President, Operations, ist Herr Blagg verantwortlich für die Bereiche Arzneimittel, Arzneimittelwirkstoffe, Etikettierung/Verpackung und Anlagen/Technik.

Herr Katayama begann seine Laufbahn 1994 bei Ajinomoto als Prozesschemiker für den Bereich CDMO. Anschließend war er als leitender Forscher tätig, bis er 2015 zum General Manager der Bio-Fine Laboratories Process Chemistry Group ernannt wurde. 2017 wechselte Herr Katayama zum Hauptsitz der Ajinomoto-Gruppe in Tokio und begann seine Tätigkeit in der Abteilung Bio-Pharma Services als General Manager der Planning (Strategy) Group Als Vice President, Business Transformation, unterstützt er die Geschäftsstrategie und den Zusammenhalt von Aji Bio-Pharma weltweit.

Herr Riley kam im August 2017 als Director of Financial Planning and Analysis zu Aji Bio-Pharma. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Management von Geschäftsbereichen und Unternehmen, sowohl auf globaler und lokaler Ebene als auch in Start-ups. 2022 wurde Her Riley Vice President of Corporate Strategy und im Jahr 2023 Senior Vizepräsident Corporate Planning (Unternehmensstrategie). In dieser neuen Funktion ist er für die Entwicklung strategischer Ziele für das Unternehmen verantwortlich und beaufsichtigt die Bereiche Personalwesen, Finanzen und Lieferkette/Beschaffung.

Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services ist ein voll integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, das umfassende Entwicklungs-, cGMP-Herstellungs- und aseptische Abfüllungsdienste für kleine und große Molekül-Wirkstoffe und Zwischenprodukte anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet eine breite Palette an innovativen Plattformen und Fähigkeiten für präklinische und Pilotprogramme bis hin zu kommerziellen Mengen, einschließlich Corynex Protein-Expressionstechnologie, Oligonukleotid-Synthese, Antikörper-Arzneimittelkonjugationen (ADC), hochwirksame APIs (HPAPI), Biokatalyse, kontinuierliche Herstellung und vieles mehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services ist bestrebt, ein hohes Maß an Qualität und Service zu bieten, um die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Weitere Informationen: www.AjiBio-Pharma.com

