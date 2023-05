Veeva Link MedTech liefert Echtzeitdaten zur Optimierung des wissenschaftlichen Engagements

BARCELONA, Spanien, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute Veeva Link MedTech an, eine Datenanwendung, die für Medizintechnikunternehmen entwickelt wurde, um wissenschaftliche Experten zu identifizieren, das Engagement zu personalisieren und Aktivitäten im gesamten Ökosystem des Gesundheitswesens abzubilden. Link MedTech basiert auf der gleichen Plattform wie Veeva Link Key People und kombiniert Automatisierung mit menschlicher Kuratierung, um einen präzisen, detaillierten Überblick über die Profile von Experten in der Medizintechnik und Diagnostik auf der ganzen Welt zu geben.

Link MedTech stattet medizinische und kaufmännische Teams mit Echtzeitdaten aus, damit sie sich effektiv mit Kunden und wichtigen Meinungsführern (KOLs) austauschen können. Durch den Zugang zu validierten Daten über wichtige Experten können Teams von Anfang an ein präzises und relevantes Engagement an den Tag legen.

„Wir gehen neue Wege bei der Nutzung von Daten, um die Leistungsfähigkeit der Branche zu steigern, indem wir Außendienstteams mit aktuellen und genauen Informationen über ihre wichtigsten Kunden versorgen", so Juliane Ray, Vice President of Commercial Strategy von Veeva MedTech. „Wir sind stolz darauf, Medizintechnikunternehmen beim Aufbau von Beziehungen zu den einflussreichsten KOLs der Branche zu unterstützen, um die Patient Journey zu verbessern."

Link MedTech ist ab sofort weltweit verfügbar. Erfahren Sie auf dem Veeva MedTech Summit, der vom 30. Mai bis zum 1. Juni in Chicago stattfindet, wie Unternehmen mit Hilfe von Link MedTech eine bessere wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Experten erreichen können. Fachleute aus der Medizintechnik können sich hier anmelden.

Weitere Informationen

Mehr über Veeva Link MedTech erfahren Sie auf: veeva.com/LinkMedTech Verbinden Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/veeva-medtech

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich Innovation, Produktqualität und Kundenerfolg verschrieben und bedient mehr als 1.000 Kunden, von den größten biopharmazeutischen Unternehmen der Welt bis hin zu aufstrebenden Biotech-Startups. Als gemeinnützige Organisation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Beteiligten, einschließlich Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, in denen Veeva tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen erhalten Sie auf veeva.com/eu.

Vorausschauende Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen und Vorteilen, die sich aus dem Einsatz unserer Produkte und Dienstleistungen ergeben. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Mitteilung gemachten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die in unserem Formular 10-K für das am 31. Januar 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 9 und 10), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie auf sec.gov zugreifen können, aufgeführt sind.

Kontakt









Jeremy Whittaker

Veeva Systems

+49-695-095-5486

jeremy.whittaker@veeva.com

Alison Borris

Veeva Systems

925-226-8821

alison.borris@veeva.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/veeva-link-medtech-liefert-echtzeitdaten-zur-optimierung-des-wissenschaftlichen-engagements-301828645.html

Die Veeva Systems Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 165,9USD gehandelt.