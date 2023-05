Diese Kolumne wurde Ihnen präsentiert von Morgan Stanley“.Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Außerdem wird darauf hingewiesen das der Autor oder ein verbundenes Unternehmen eine Werbungskooperation mit Morgan Stanley plc eingegangen ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

In diesem Video zeige ich Dir die Entwicklung von Gold im Zusammenhang mit Rezessionen: https://youtu.be/cDGtANKPFYw

Danach wird sich zeigen, ob Gold seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen und fortsetzen kann. Die kommenden Wochen werden also abermals sehr spannend.

Kurzfristig erhöht der bevorstehende Abrechnungstermin der Juni-Optionen (am 25.5.) und der First Notice Day der Futures (31.5.) den Abgabedruck. Wer mutig antizyklisch zukaufen möchte, hat nahe der beiden genannten Termine gute Chancen.

In vorangegangenen Artikeln haben wir mehrfach thematisiert, dass die enorm vielen Wetten auf Goldpreise unterhalb von 2000 und 2050 Dollar diesen Bereich so bedeutend für den weiteren Verlauf machen. Auch jetzt sehen wir den Preis des beliebten Edelmetalls erneut an der 2050er-Marke scheitern.

Die Juni-Optionen auf Gold werden in Kürze abgerechnet

