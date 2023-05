4ocean und U.S. Polo Assn. erneuern globale Partnerschaft für positive Nachhaltigkeit in den Ozeanen mit dem Ziel, 150.000 Pfund Müll aus den Weltmeeren zu entfernen

Boca Raton, FL / Accesswire / 18. Mai 2023 / 4ocean, eine zweckorientierte B Corp. mit der Mission, die Plastikkrise in den Ozeanen zu bekämpfen, und U.S. Polo Assn ., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), freuen sich, die Verlängerung ihrer Partnerschaft bekannt zu geben. Die beiden Unternehmen haben sich verpflichtet, ab jetzt bis zum Jahr 2024 im Rahmen von 4ocean Pound+ Services 150.000 Pfund Plastikmüll aus den Weltmeeren zu entfernen.

Die Partnerschaft zwischen 4ocean und der U.S. Polo Assn. begann Anfang 2021 und ermöglichte die Beseitigung von 60.000 Pfund Plastik aus dem Meer, aus Flüssen und von Küsten. Die beiden Organisationen arbeiteten in dieser Zeit mit Hilfe von 88 Besatzungsmitgliedern und sieben Schiffen für eine positive Nachhaltigkeit der Meere, wobei der meiste Müll an sechs ausgewählten Stränden in Indonesien eingesammelt wurde. Das diesjährige Ziel ist mehr als doppelt so hoch wie das des Vorjahres.

„Ich bin begeistert von der Erweiterung unserer Partnerschaft mit der U.S. Polo Assn. und ihrem Bemühen, die von ihnen gesammelte Menge an Müll und Plastik zu erhöhen“, sagte der Mitbegründer von 4ocean, Alex Schulze. „Es inspiriert mich, dass ein Unternehmen einen so proaktiven Ansatz zur Nachhaltigkeit verfolgt, der einen messbaren Einfluss auf das Meer hat. Die Verpflichtung der U.S. Polo Assn., die im letzten Jahr gesammelte Müll- und Plastikmenge um das 2,5-fache zu steigern, ist ein mutiger Schritt, und ich bin auf die Ergebnisse dieser Initiative sehr gespannt.“

Schulze fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, Teil dieser Initiative zu sein, und freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit der U.S. Polo Assn. und anderen Partnern fortzusetzen, um einen positiven Beitrag zum Schutz unserer Ozeane zu leisten.“

Diese sinnvolle Partnerschaft ist Teil der übergreifenden Nachhaltigkeitsinitiative USPA Life der U.S. Polo Assn., die darauf abzielt, die Auswirkungen der Wirtschaft auf die Umwelt zu verringern. Die USPA Life-Initiative bietet auch eine weltweite und wachsende Auswahl an Bekleidung, Schuhen und Accessoires mit nachhaltigen Eigenschaften.

„Die U.S. Polo Assn. verfolgt mit Initiativen wie der Partnerschaft mit 4ocean und USPA Life einen globalen und ganzheitlichen Ansatz auf dem Weg zu einer langfristigen Nachhaltigkeit“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global Licensing Inc., das die Multi-Milliarden-Dollar-Marke U.S. Polo Assn. betreibt. „Wir arbeiten unermüdlich daran, unseren globalen Fußabdruck durch umweltfreundlichere Produkte und durch Partnerschaften mit Organisationen wie 4ocean zu verbessern, die unsere Mission und Vision für eine nachhaltige Zukunft teilen.“