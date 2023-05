Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

^ TERMINE UNTERNEHMEN USA: Deere & Co, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 05/23 01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/23 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 03/23 08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/23 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 03/23

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. Mai 2023

TAGESVORSCHAU Termine am 19. Mai 2023

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer