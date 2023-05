PEKING, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die Northeast Asia Finance Conference 2023 wurde am Mittwoch in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, eröffnet. Experten, Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter von Finanzinstituten aus dem In- und Ausland diskutierten über die neuesten Entwicklungen in der Finanzindustrie und Maßnahmen zur finanziellen Zusammenarbeit.

Unter dem Motto „Beschleunigung des Aufbaus eines regionalen Finanzzentrums und Aufbau des Wachstumspols der Revitalisierung und Entwicklung im Nordosten Chinas" wurde auf der Konferenz der „Index für den Kernbereich des regionalen Finanzzentrums im Nordosten Chinas" veröffentlicht und die Auswahl von „Finanziers aus Liaoning und Shenyang" eingeleitet.