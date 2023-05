TinOne kündigt Privatplatzierung von Einheiten mit einem Bruttoerlös von 1.000.000 CAD an

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Vancouver, British Columbia (18. Mai 2023) / IRW-Press / TinOne Resources Inc. (TSX.V: TORC) („TinOne“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tinone-resource ...) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 7.692.308 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,12 CAD pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 CAD (die „Finanzierung“) bekannt zu geben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein „Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum der Finanzierung zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,25 CAD.

„Die Bohrergebnisse unseres Explorationsprogramms auf dem unternehmenseigenen Zinnprojekt Great Pyramid und der unerwartete Lithiumfund auf unserem Projekt Aberfoyle, die sich beide in Tasmanien, einem führenden Rechtsgebiet für den Bergbau in Australien, befinden, sind äußerst ermutigend“, so Chris Donaldson, Executive Chairman. „Mit den zusätzlichen Mittel aus dieser Platzierung kann TinOne wichtige Katalysatoren erreichen, indem wir die Ressource für Great Pyramid aktualisieren und das aufregende auf Lithium und Zinn ausgerichtete Kartierungs- und Probenahmeprogramm bei Aberfoyle erweitern. Diese kleine Finanzierung ermöglicht es neuen und bestehenden Aktionären unseres vielversprechenden Zinnunternehmens, das über wichtige Mineralprojekte in einem führenden Rechtsgebiet verfügt, eine Beteiligung zu einem attraktiven Preis zu erwerben.“

Im Zusammenhang mit der Finanzierung muss das Unternehmen möglicherweise Vermittlungsprovisionen in Höhe von bis zu 6 % in bar und bis zu 6 % in Form von Vermittler-Warrants an berechtigte Vermittler zahlen. Der Abschluss der Finanzierung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich jener des Board of Directors und der TSX Venture Exchange. Alle Wertpapiere, die in Zusammenhang mit der Finanzierung begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.