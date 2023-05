Heliostar ernennt Samuel Anderson zum VP Projekte

Vancouver, Kanada, 18. Mai 2023 - Heliostar Metals Limited (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/heliostar-metal ...) freut sich bekannt zu geben, dass es Samuel Anderson zum Vice President of Projects ernannt hat.

Charles Funk, CEO von Heliostar, kommentierte: "Herr Anderson verfügt über bedeutende Entwicklungserfahrung bei Newmont Mining. Er führte mehrere Projekte durch die gleichen Schritte, die wir bei Ana Paula unternehmen. Sam wird in den nächsten sechs Monaten das Re-Scoping von Ana Paula leiten. Er wird die Durchführung der erforderlichen Bohrprogramme, die Aktualisierung des Ressourcenmodells sowie die technischen und metallurgischen Studien leiten, von denen wir glauben, dass sie einen erheblichen Wert aus einer Untertagemine bei Ana Paula freisetzen werden."

Samuel Anderson, VP Projects, kommentierte: "Ana Paula ist ein spannendes Projekt, da es mehrere Möglichkeiten gibt, die Wirtschaftlichkeit des Abbaus der Lagerstätte zu verbessern. Wir sehen das Potenzial für b enefits das Ressourcenwachstum, die Abbaumethodik und die Metallurgie. Ich freue mich darauf, die wichtigsten Studien zu leiten, die die Grundlage für eine zukünftige Mine bei Ana Paula bilden werden. Letztendlich freue ich mich darauf, Ana Paula als eine profitable, produzierende Goldmine zu sehen."

Samuel Anderson verfügt über 23 Jahre Erfahrung in den Bereichen Erschließung, Konstruktion und Produktion, einschließlich einer 17-jährigen Karriere bei der Newmont Corporation. Bei Newmont bekleidete er Positionen mit sukzessive größerer Verantwortung, darunter die des Geologen für Erzkontrolle und geologische Modellierung in der Twin Creeks Mine in Nevada und des Minengeologen in der Merian Mine in Surinam.

Als Superintendent der Merian-Mine baute Sam starke abteilungsübergreifende Beziehungen auf, um eine Vielzahl von Projekten während der Entwicklungs- und Studien-, Bau- und Betriebsphase der Mine durchzuführen. Merian wurde unter dem Budget und vor dem Zeitplan fertiggestellt, wobei die Goldabgleichung gute Ergebnisse erzielte. Während seiner Zeit stiegen die Reserven der Mine von 1 Million Unzen auf mehr als 6 Millionen Unzen Gold an.