United Group wählt Enghouse Networks als bevorzugten Partner für die Bereitstellung mobiler Messaging-Dienste innerhalb der Gruppe

MARKHAM, Ontario, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Enghouse Networks , ein führender globaler Anbieter von Telekommunikationstechnologie, gab heute den Beginn einer spannenden Partnerschaft zur Bereitstellung der nächsten Generation von Messaging-Diensten in Südosteuropa bekannt. United Group, ein dynamisches Telekommunikations- und Medienunternehmen mit einer umfassenden Präsenz in der gesamten Region, hat Enghouse als bevorzugten Mobile-Messaging-Partner für die gesamte Gruppe ausgewählt, einschließlich Griechenland und Slowenien.

United Group hat in 2022 einen Vorschlag für Slowenien und Griechenland an Anbieter gerichtet, die ihre Anforderungen in Bezug auf Messaging und Anrufabwicklung erfüllen könnten. Die Auswahl von Enghouse als bevorzugten Anbieter fundierte auf der bestehenden Arbeit mit Unternehmen innerhalb der Gruppe und der Region.

Enghouse begann zunächst, mit Unternehmen der United Group in Bulgarien zusammenzuarbeiten. Vivacom suchte nach einer Messaging-Lösung, die das Netzwerk konsolidieren und vereinfachen und gleichzeitig wiederkehrende Kosten senken könnte. Enghouse, das bereits in der Region tätig war, konnte diese Bedürfnisse erfolgreich erfüllen. Nach der erfolgreichen Bereitstellung des Vivacom-Projekts hat sich Enghouse auch mit United Group Telemach Croatia zusammengeschlossen, um eine weitere erfolgreiche Bereitstellung abzuschließen.

United Group ist ein aktiver, dynamischer und wachsender Konzern im Telekommunikationssektor. Die Gruppe wird von Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität der Dienstleistungen für ihre Abonnentenbasis angetrieben — nachweisliche Eigenschaften, die sie auch bei der Wahl ihres Messaging-Partners anstrebte.

„United Group ist ein schneller, effizienter und qualitätsorientierter Telekommunikationsdienstleister und wir möchten Partner auswählen, die uns dabei unterstützen können, unsere Geschäftsziele schnell und effektiv zu erreichen, und die unseren Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Wir glauben, dass Enghouse qualitative und wirtschaftliche Vorteile bietet, die uns beim Erreichen unserer Ziele helfen", erklärt Marko Miletić, Executive Director von Core Networks bei der United Group.