Xebia wird in der PEAK-Matrix-Bewertung der Low-Code-Anwendungsentwicklungsdienste der Everest Group in diesem Jahr zu einem führenden Unternehmen für OutSystems und Appian genannt

Xebia wurde in der PEAK Matrix der Low-Code-Anwendungsentwicklungsdienste der Everest Group 2023 als „führendes Unternehmen" ausgezeichnet und belegt in der Branche eine Spitzenposition in Bezug auf „Marktwirkung", basierend auf der Anzahl und Vielfalt der Kunden sowie dem Wert, der dem Kunden in Bezug auf Kundenorientierung geliefert wird, und ist horizontal am weitesten in „Vision und Leistungsfähigkeit" positioniert, basierend auf der Tiefe und Breite des Serviceportfolios, der Investitionen in Innovationen und der Vision für seine Kunden. Die Appian- und OutSystems-Low-Code-Praktiken von Xebia helfen Unternehmen dabei, ihre digitalen Transformationsprojekte fünf- bis zehnmal schneller präzise anzugehen.

In diesem Bericht bewertete die Everest Group 31 Low-Code-Anwendungsentwicklungsdienstleister, die in den PEAK-Matrix-Bewertungen der Low-Code-Anwendungsentwicklungsdienste aufgeführt sind. Die Bewertung basierte auf dem jährlichen RFI-Prozess der Everest Group für das Kalenderjahr 2022, einer Analyse des Marktes für Low-Code-Anwendungsentwicklungsdienste, Interaktionen mit führenden Anbietern von Low-Code-Anwendungsentwicklungsdiensten und Kundenreferenzprüfungen.

Aufgrund der Marktnachfrage nach Anwendungen der Unternehmensklasse verzeichnet die Low-Code-Entwicklung weiterhin ein hohes Akzeptanzwachstum. Mit Low-Code-Plattformen sind Unternehmen in der Lage, benutzerdefinierte Softwareanwendungen schnell und effizient zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten und diese zehnmal schneller zu liefern als herkömmliche Entwicklungsansätze. Low-Code-Anwendungsentwicklungsplattformen haben sich weiterentwickelt und bieten fortschrittliche Funktionen, wie die Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, verstärkte Automatisierung und verbesserte Funktionen für die Zusammenarbeit. Experten stellen fest, dass Low-Code eine bahnbrechende Technologie ist, die bis 2024 65 % des Anwendungsentwicklungsbereichs einnehmen wird.