LILYSILK verstärkt seine Nachhaltigkeitsbemühungen mit der Einführung der ersten GOTS-zertifizierten Kollektion von Bio-Seidenkissenbezügen

New York (ots/PRNewswire) - LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der

Mission, Menschen zu einem besseren, nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat vor

kurzem seine langjährigen Bemühungen um Nachhaltigkeit und Umweltschutz mit der

Einführung der ersten nach dem Global Organic Textile Standard (GOTS)

zertifizierten Serie von Seidenkissenbezügen am 18. Mai 2023 verstärkt.



Der Kissenbezugskollektion LILYSILK GOTS-certified Organic 22MM Terse Silk

Pillowcase Collection (https://www.lilysilk.com/us/premium-sustainable-organic-m

ulberry-silk-pillowcase.html?utm_source=prnews&utm_medium=news&utm_campaign=GOTS

230518) bietet das gleiche glänzende, weiche und geschmeidige Gefühl wie

konventionell hergestellte Seide, besteht aber aus 100 % biologischen

Seidenfasern, was sie umweltfreundlicher und sozialverträglicher macht. Die

22-Momme-Charmeuse-Seide ist eine Stufe höher als die 19-Momme-Seide und

zeichnet sich durch eine deutlich verbesserte Strapazierfähigkeit aus. Sie ist

in den Farben Elfenbein, Rosarot und Silbergrau in den drei Größen Standard,

Queen und King erhältlich und verfügt über einen exklusiven Umschlagverschluss

an der Seite.