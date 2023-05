SINOBOOM feiert 15-jähriges Bestehen mit Schwerpunkt auf weltweiter Expansion

CHANGSHA, China, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ -- SINOBOOM, ein führender Hersteller von mobilen Hubarbeitsbühnen (Mobile Elevating Work Platforms, MEWPs), der sich auf die Erforschung, Herstellung, den Verkauf und die Wartung einer breiten Palette von Zugangslösungen spezialisiert hat, feierte sein 15-jähriges Bestehen mit einer Reihe von Veranstaltungen, u.a. mit einem Gipfeltreffen seiner weltweiten Partnern (Global Partners Summit) unter dem Motto ,,Support Global Partners with Dedication and Difference", einer Besichtigung des Intelligent Manufacturing Parks und einer Grundsteinlegung für die Phase II einer Scherenfabrik. Die Feierlichkeiten markierten ein neues Kapitel für das Unternehmen und betonten, dass seine Schlüsselstrategie die Globalisierung ist und dass es dazu einen raschen Beschleunigungsprozess in Gang setzen wird.

„Wir positionieren uns stets als Bereitsteller von Werten. Gemeinsam mit unseren globalen Partnern schaffen wir Werte durch Kooperation," so Dawei He, International Sales Director von SINOBOOM. ,,Um unser Wachstum auf dem internationalen Markt im Jahr 2023 aufrechtzuerhalten, planen wir, weiterhin in das gesamte Spektrum der Wertschöpfungskette für Arbeitsbühnen zu investieren: digitalisierte Fertigung, Ersatzteile und Service, Gebrauchtmaschinen, lokale Betriebsabläufe, Mitarbeiter und Produktentwicklung. Darüber hinaus ist SINOBOOM dabei, weitere Niederlassungen in Übersee, einschließlich Produktionsstätten und Produktentwicklungszentren, aufzubauen."

Während der Veranstaltung besuchten SINOBOOMs Partner und Kunden aus der ganzen Welt den SINOBOOM Intelligent Manufacturing Park, wo sie die neuesten Angebote von SINOBOOM testen konnten, wie z.B. den AB10ERJN, eine leichte und kompakte Teleskopgelenk-Arbeitsbühne mit verbesserter Wendigkeit, die sich ideal für beengte und sensible Arbeitsbereiche eignet. Sie hatten auch die Gelegenheit, den AB16EJ Plus kennenzulernen, eine umweltfreundliche und energiesparende Teleskopgelenk-Arbeitsbühne, bei der Sicherheit und minimaler Wartungsaufwand an erster Stelle stehen. Die Gäste waren von der intelligenten Produktionslinie, dem innovativen Design und der außergewöhnlichen Leistung der Produkte sehr beeindruckt.

Der Park mit einer Gesamtfläche von 1,2 Millionen Quadratmetern und einem Investitionsvolumen von 6 Milliarden Yuan soll zu einer intelligenten Produktionsstätte für hochwertige Arbeitsbühnen werden. Der Bau der Phase II wird die Produktionskapazitäten von SINOBOOM erheblich erweitern und die Modernisierung der Industriekette vorantreiben. Durch den Bau einer Leuchtturmfabrik wird SINOBOOM der Branche einen noch größeren Nutzen bieten.

