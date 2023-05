DAX - Gap-Schließung und weiterer Anstieg?

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang Mai bis Ende Juni abwärts.

Eigener Trendindikator zeigt aktuell blau an, long.

Es sollte nun zunächst ein Rücklauf zum offenen Gap abgewartet werden, in der Folge sollte der DAX wohl weiter ansteigen.

Nach der wochenlangen Seitwärtsphase konnte der DAX am heutigen Donnerstag kräftig ansteigen. Dazu an Christi Himmerlfahrt, Vatertag, wo viele Finanzakteure im Urlaub sind. Es ist nicht das erste Mal, dass starke Kursbewegungen an den US-Aktienmärkten oder im DAX an deutschen Feiertagen stattfinden. Zufall ist es wohl nicht.

