Die fünfte WCIFIT wird in Chongqing eröffnet, mit einer Rekordzahl von Ausstellern aus 40 Ländern und Regionen

Mit 13 Ausstellungshallen und einer Fläche von 180.000 Quadratmetern ist die WCIFIT in diesem Jahr so groß wie nie zuvor. Sie steht unter dem Jahresthema "Inland China Opening-up & Innovative Development Driven by Digital Technology" (Öffnung des chinesischen Binnenlandes und innovative Entwicklung durch digitale Technologie) und umfasst zwei große thematische Ausstellungsbereiche, die sich auf Investitionen, Handel und Branchenförderung konzentrieren.

Malaysia ist das Ehrengastland, und die chinesischen Provinzen Sichuan und Gansu sind die Gastprovinzen.

Während der WCIFIT unterzeichnete Chongqing 84 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 285,415 Milliarden Yuan (rund 40.69 Milliarden USD). Zu den Investitionsprojekten der zentral verwalteten Unternehmen gehören der gemeinsame Aufbau fortschrittlicher Produktionscluster, die digitale Wirtschaft in Westchina sowie die Entwicklung und Nutzung von Energie.

"Um die digitale Konnektivität zu fördern und die Zollverfahren zu optimieren, haben die Zollbehörden Singapurs und Chinas die nationalen Single-Window-Systeme miteinander verbunden, um den elektronischen Austausch von Handelsdokumenten und -daten zu ermöglichen", sagte Tan Kiat How, Staatsminister im Ministerium für nationale Entwicklung und im Ministerium für Kommunikation und Information in Singapur.

Auf dem 2023 CCI-ILSTC Internationalen Kooperationsforum diskutierten Gäste aus Singapur, Laos, Malaysia, Vietnam und anderen Ländern darüber, wie die Verbindung zwischen Westchina und der Welt durch den neuen internationalen Land-See-Handelskorridor (ILSTC) ausgebaut werden kann.

Vilaykham Phosalath, Vizeminister des laotischen Ministeriums für öffentliche Arbeiten und Verkehr, erklärte, die China-Laos-Eisenbahn spiele eine wichtige Rolle im Güterverkehr zwischen den beiden Ländern. Außerdem bietet sie den ASEAN-Ländern wie Thailand, Malaysia, Myanmar und Singapur große Vorteile im grenzüberschreitenden Verkehr.

Auf dem Forum veröffentlichte die China Federation of Logistics & Purchasing den Entwicklungsindex 2022 der ILSTC, der drei Aspekte hervorhebt: Entwicklungsumfang, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit.

Die Daten zeigen, dass der Entwicklungsindex der ILSTC im Jahr 2022 bei 135,2 lag und damit um 10,3 % bzw. 32,5 % höher als im Jahr 2021 bzw. 2020.

Während der viertägigen Konferenz kamen mehr als 900 Unternehmen und 186 Gäste aus 40 Ländern und Regionen sowie 29 Provinzregionen und zwei Sonderverwaltungsregionen in China in Chongqing zusammen, um an einer Reihe von Veranstaltungen teilzunehmen, darunter die Sonderförderungsveranstaltung "Invest in China" für die westliche Region und das Forbes China Urban Consumption Development Forum 2023.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.ichongqing.info/special/the-5th-wcifit/

