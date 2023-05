Xebia wird in der PEAK-Matrix®-Bewertung der Low-Code-Anwendungsentwicklungsdienste der Everest Group in diesem Jahr zu einem führenden Unternehmen für OutSystems und Appian genannt

Gurgaon, Indien (ots/PRNewswire) - Xebia, ein weltweit führendes

IT-Beratungsunternehmen, wurde in der "PEAK-Matrix®-Bewertung 2023 der

Low-Code-Anwendungsentwicklungsdienste" der Everest Group als führendes

Unternehmen genannt.



Xebia wurde in der PEAK Matrix der Low-Code-Anwendungsentwicklungsdienste der

Everest Group 2023 als "führendes Unternehmen" ausgezeichnet und belegt in der

Branche eine Spitzenposition in Bezug auf "Marktwirkung", basierend auf der

Anzahl und Vielfalt der Kunden sowie dem Wert, der dem Kunden in Bezug auf

Kundenorientierung geliefert wird, und ist horizontal am weitesten in "Vision

und Leistungsfähigkeit" positioniert, basierend auf der Tiefe und Breite des

Serviceportfolios, der Investitionen in Innovationen und der Vision für seine

Kunden. Die Appian- und OutSystems-Low-Code-Praktiken von Xebia helfen

Unternehmen dabei, ihre digitalen Transformationsprojekte fünf- bis zehnmal

schneller präzise anzugehen.