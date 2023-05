HSINCHU, 18. Mai 2023 /PRNewswire/ – Intelligente Fertigung und strenge Prozesskontrolle verbessern die TPU-Qualität. ICP DAS – BMP (Biomedical Polymers), ein in Taiwan ansässiger Anbieter von TPU (thermoplastischem Polyurethan) in medizinischer Qualität, fungiert als Vorreiter, der IIoT-Systeme in einer Smart Factory einsetzt, um die Chargenkonsistenz bei der TPU-Produktion aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen wird seine hochwertigen TPUs Besuchern aus aller Welt auf der Medtec China 2023 vom 1. bis 3. Juni in Suzhou präsentieren.

ICP DAS – BMP produziert und bietet drei Produktserien an, darunter Alithane (ALP-Serie), Durathane (ALC-Serie) und Arothane (ARP-Serie) mit unterschiedlichen Anteilen an röntgendichten Füllstoffen, um kundenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden. In diesem Jahr hat ICP DAS – BMP zwei neue Produkte eingeführt, ARP-B40 und ALC-B40, die eine Bariumsulfatbeladung von 40 % bieten. Darüber hinaus werden an unserem Messestand Muster von Rohren mit 40 %, 60 %, 70 % und 80 % Wolfram ausgestellt.