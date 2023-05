ACE Money Transfer und Bank Al Habib schließen sich zusammen, um den Zustrom von Geldüberweisungen nach Pakistan zu fördern

Manchester, England (ots/PRNewswire) - Überweisungen sind für Pakistan eine

wichtige Quelle für Devisenreserven, und jeder Rückgang ihres Volumens kann die

wirtschaftliche Stabilität des Landes stark beeinträchtigen. Um die rückläufigen

Überweisungsströme nach Pakistan aufrechtzuerhalten, die zu einer großen Sorge

für die Wirtschaft des Landes geworden sind, haben ACE Money Transfer, ein in

Großbritannien ansässiger, wachsender Überweisungsanbieter, und die Bank Al

Habib, eine der führenden Geschäftsbanken in Pakistan, eine weitere gemeinsame

Kampagne angekündigt.



Pakistan ist in hohem Maße auf Geldüberweisungen angewiesen, denn über 9

Millionen Pakistaner leben und arbeiten im Ausland und tragen durch

Überweisungen zur Wirtschaft des Landes bei. Pakistan erhielt 2021 rund 31,9

Mrd. USD und 2022 31,2 Mrd. USD an Überweisungen, was fast 9 % des BIP des

Landes entspricht.