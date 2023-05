BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Weltgesundheitsorganisation habe zum Schutz gegen die Coronavariante XBB1.5. eine Aktualisierung des Impfschutzes etwa mit einem monovalenten Impfstoff empfohlen, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derartige Impfstoffe bestehen im Gegensatz zu bivalenten Impfstoffen nur aus einem Virusstamm oder aus einem Bestandteil von nur einem Virus. Die Meldung sei positiv für die Hersteller von mRNA-Impfstoffen wie etwa Biontech./la/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2023 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 97,41EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Zhiqiang Shu

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m