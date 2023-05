dynaCERT kündigt ordentliche und außerordentliche Aktionärsversammlung sowie Verabschiedung einer neuen allgemeinen Unternehmenssatzung und einer Geschäftsordnung an

TORONTO, ON--(18. Mai 2023) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors eine geänderte und neu gefasste allgemeine Unternehmensatzung (Satzung Nr. 1), die den allgemeinen Geschäftsverkehr regelt, sowie eine Geschäftsordnung (Satzung Nr. 2), die die Nominierung von Board-Mitgliedern regelt, verabschiedet hat. Die Satzungen Nr. 1 und Nr. 2 treten sofort in Kraft und haben Gültigkeit, bis sie von den Aktionären auf der bevorstehenden ordentlichen und außerordentlichen Aktionärsversammlung der Aktionäre bestätigt, in geänderter Form bestätigt oder abgelehnt werden.

Kopien der Satzung Nr. 1 und der Satzung Nr. 2 wurden bei SEDAR hinterlegt und sind unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com verfügbar. Kopien werden auch auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Ordentliche und außerordentliche Aktionärsversammlung

Die bevorstehende ordentliche und außerordentliche Aktionärsversammlung ist für den 29. Juni 2023 um 11:00 Uhr Eastern Time in der Alliance Banquet Hall, 501 Alliance Avenue, Toronto, Ontario, Kanada M6N 2J1 (die „ordentliche und außerordentliche Aktionärsversammlung“) anberaumt.

Allgemeine Unternehmenssatzung

Die bisherige allgemeine Unternehmenssatzung des Unternehmens wurde aus der Fusion von Dynamic Fuel Systems Inc. (dem Vorgängerunternehmen von dynaCERT) und Chancellor Enterprises Holdings Inc. am 1. Januar 2004 übernommen. In Anbetracht der Veränderungen in der Unternehmens- und Managementstruktur des Unternehmens sind bestimmte Änderungen gerechtfertigt, damit die Satzung dem Tagesgeschäft und der Unternehmensverwaltung des Unternehmens besser Rechnung trägt. Die allgemeine Unternehmenssatzung muss von der Mehrheit der auf der ordentlichen und außerordentlichen Aktionärsversammlung abgegebenen Stimmen genehmigt werden, um von den Aktionären ordnungsgemäß genehmigt und ratifiziert zu werden.

Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung legt einen Rahmen für die Vorankündigung von Nominierungen von Board-Mitgliedern durch Aktionäre des Unternehmens fest. In der Geschäftsordnung sind unter anderem die Fristen festgehalten, innerhalb derer die Aktionäre des Unternehmens vor einer ordentlichen oder außerordentlichen Aktionärsversammlung, auf der Board-Mitgliedern gewählt werden sollen, eine Mitteilung über die Nominierung von Mitgliedern vorlegen müssen. Außerdem sind darin die Informationen aufgeführt, die ein Aktionär in eine derartige Mitteilung aufnehmen muss, sowie die Form, in der der Aktionär diese Mitteilung vorlegen muss, damit sie der Schriftform entspricht. Die Geschäftsordnung soll einen geordneten und effizienten Ablauf der Aktionärsversammlung ermöglichen. Die Gechäftsordnung muss von einer Mehrheit der auf der ordentlichen und außerordentlichen Aktionärsversammlung abgegebenen Stimmen genehmigt werden, um von den Aktionären ordnungsgemäß genehmigt und ratifiziert zu werden.