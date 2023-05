China-Zentralasien-Gipfel findet in Xi'an statt

Xi Jinping und seine Frau Peng Liyuan haben am Donnerstagabend die Gäste mit einer Zeremonie begrüßt. Sie machten ein Gruppenfoto und sahen sich gemeinsam eine Willkommens-Kulturdarbietung an.

BEIJING, 19. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Der China-Zentralasien-Gipfel findet am 18. und 19. Mai in Xi'an in der Provinz Shaanxi statt.

