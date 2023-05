RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Habeck/Graichen:

"War es klug, dass Habeck gezögert hat? Nein, das war es nicht. Es mag ihn zwar menschlich ehren, dass er sich, so lange es geht, vor einen Mitarbeiter stellt. Aber politisch hat der Wirtschaftsminister seinem Haus, seinen Vorhaben, sich selbst und auch dem Ansehen der Grünen geschadet. Habecks Lage ist ziemlich vertrackt. Eigentlich müsste er 100 Prozent geben, um die wirtschaftliche Transformation Deutschlands voranzubringen. Stattdessen kümmert er sich nun um Aufklärung in eigener Sache. Für Habeck persönlich mag es zweitrangig sein, dass auch seine Beliebtheitswerte im Keller sind. Aber die Ängste der Menschen, die sich darin ausdrücken, können ihm nicht egal sein. Denn Klimaschutz lässt sich nicht gegen die Bevölkerung in der Gesellschaft verankern."