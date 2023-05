Pylontech errichtet sein erstes Werk in Übersee

SANT'ANGELO Di Piove Di Sacco, Italien (ots/PRNewswire) - Pylon Technologies Co.

Ltd. ("Pylontech") gibt auf einer Pressekonferenz in Venetien am 18. Mai 2023

Pläne für den Bau seiner ersten Fabrik in Übersee in Italien bekannt.



Pylon LiFeEU S.r.l., das Joint Venture mit Sitz in Sant'Angelo di Piove di Sacco

(PD), wird das erste Werk von Pylontech in Übersee, das Energiespeicherlösungen

für Kunden in Europa auf stabile und sichere Weise produziert und liefert. Es

befindet sich im gemeinsamen Besitz von Pylon Technologies Europe Holding B.V.

("Pylontech EU"), einem Unternehmen nach niederländischem Recht, das sich zu 100

% im Besitz von Pylontech befindet, und Energy S.p.A. ("Energy"), die seit zehn

Jahren zusammenarbeiten und sich gemeinsam für die Förderung erneuerbarer

Energien und Dekarbonisierungsinitiativen einsetzen. Diese Fabrik wird die

Ressourcen und das Fachwissen beider Seiten nutzen, um Energiespeicherprodukte

in Europa zu entwickeln und zu vermarkten und so eine neue Basis für innovative

Energiespeicherlösungen zu schaffen.