DEUTSCHLAND: - REKORD KOMMT NÄHER - Der Dax nimmt am Freitag wegen positiver Vorgaben aus den Vereinigten Staaten das Rekordhoch in den Blick. Knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax 0,43 Prozent höher auf 16 233 Punkte. Damit fehlen dem deutschen Leitindex nur noch circa 60 Punkte oder knapp 0,4 Prozent zum Rekordhoch von gut 16 290 Punkten aus dem Herbst 2021. Händler begründeten die positive Stimmung am Freitagmorgen mit der Hoffnung auf ein Ende des Streits um die Schuldenobergrenze in den Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten sieht das Weiße Haus in den Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze "stetige Fortschritte".

USA: - GEWINNE - An den US-Börsen haben am Donnerstag die konjunktursensiblen Technologiewerte ihre zur Wochenmitte erzielten Gewinne deutlich ausgebaut. Der Leitindex Dow Jones Industrial aber legte nur etwas weiter zu. Insgesamt herrschte weiterhin Zuversicht, dass der politische Streit um die Schuldenobergrenze in der weltgrößten Volkswirtschaft rechtzeitig beigelegt wird. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, zeigte sich mit Blick auf eine baldige Einigung zuversichtlich. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus wäre in der kommenden Woche möglich. Der Dow machte zwischenzeitliche leichte Verluste wett und notierte am Ende 0,34 Prozent im Plus bei 33 535,91 Punkten.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE - Signale für Fortschritte im US-Schuldenstreit haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Freitag gestützt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um 0,75 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai gewann 0,07 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong um 1,2 Prozent nachgab. In den Vereinigten Staaten sieht das Weiße Haus in den Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze "stetige Fortschritte".

