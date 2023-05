Im Bereich um 23,27 oder den EMA 200 bei 22,79 US-Dollar wird beim Silber-Future eine Stabilisierung erwartet, in diesem Fall könnte eine Gegenposition auf steigende Kurse aufgebaut werden. Zunächst an 23,49 US-Dollar, darüber an grob 24,15 US-Dollar. Dies allerdings nur als technische Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste. Sollte sich die Talfahrt unter den EMA 200 fortsetzen und das Edelmetall unter 22,59 US-Dollar abrutschen, müssten weitere Verluste auf 21,42 US-Dollar zwingend eingeplant werden.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: