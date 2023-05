Alle Analysten-Augen auf: Shell, Sixt, Roche, Fraport, Nemetschek und Merck

07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Q1-Umsatz 08:00 Uhr, Deutschland: Va-Q-Tec, Q1-Zahlen 09:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Hauptversammlung (online) 10:00 Uhr, Deutschland: Nemetschek, Hauptversammlung, München 10:00 Uhr, Deutschland: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 Uhr, Deutschland: Sixt SE, Hauptversammlung (online) 10:00 Uhr, Luxemburg: SAF Holland, Hauptversammlung, Lohr am Main 11:00 Uhr, Großbritannien: Shell, Hauptversammlung 14:00 Uhr, Deutschland: Krones, Hauptversammlung, Neutraubling 15:00 Uhr, USA: Merck & Co, Hauptversammlung 15:30 Uhr, Schweiz: Roche: Virtual ESG Event: Environmental Sustainability 16:00 Uhr, Frankreich: Societe Generale, Hauptversammlung

Konjunkturdaten

02:30 Uhr, Japan: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung)

08:30 Uhr, Schweiz: BFS: Haushaltsbudgeterhebung Q1 - Konsumausgaben

09:15 Uhr, Frankreich: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung)

09:30 Uhr, Deutschland: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 04/23

10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 03/23

10:30 Uhr, Großbritannien: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung)

14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheidung

15:45 Uhr, USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/23 (1. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Verkauf neuer Häuser 04/23

16:00 Uhr, USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/23

22:30 Uhr, USA: API Ölbericht (Woche)

Tipp der Woche ll: Wird das ein 100%-Comeback? Diese aussichtsreiche Biotech-Aktie sollten Sie kennen! Erst Höhenflug, dann Einbruch! So erging es dieser Biotech-Aktie in den vergangenen Monaten. Angefangen hat es mit einer wilden Rallye, die nur eine Richtung kannte: nach oben! Dann folgten Rückschläge in Serie. Welche Chancen die Aktie zu einem Geheimtipp mit 100% Comeback-Potenzial machen und um welchen Geheimtipp es sich handelt, erfahren Sie in unserem neuen kostenlosen smallCAP Champion-Report von Marcel Torney. Jetzt herunterladen!



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 23.05.2023 Zeit Land Relev. Termin 09:15 FRA S&P Global PMI Gesamtindex 09:15 EUR EZB De Guindos Rede 09:15 FRA S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:30 DEU S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:30 DEU S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09:30 DEU S&P Global/BME PMI Gesamtindex 10:00 EUR S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 10:00 EUR S&P Global PMI Gesamtindex 10:00 EUR S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 10:30 GBR S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI 10:30 GBR S&P Global PMI Dienstleistungen 10:30 GBR S&P Global/CIPS verarbeitendes Gewerbe 15:00 USA Fed-Mitglied Logan spricht 15:45 USA S&P Global PMI Herstellung 15:45 USA S&P Global PMI Dienstleistungen 15:45 USA S&P Global PMI Gesamtindex 16:35 GBR MPC Mitglied Haskel Rede 19:50 DEU Bundesbank-Präsident Nagel spricht



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin