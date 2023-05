Die Deutsche Lufthansa steht nach Aussage von CEO Carsten Spohr vor dem umsatzstärksten Sommer der Unternehmensgeschichte. Schon jetzt übertraf der Durchschnittspreis der verkauften Tickets im ersten Quartal 2023 den Vergleichswert aus dem hervorragend laufenden Jahr 2019 um 19 Prozent. Auch für das Gesamtjahr 2023 rechnet das Lufthansamanagement mit einem Rekord beim Umsatz. Nach der Pandemie sind die Passagiere der Lufthansa bereit, höhere Preise zu akzeptieren. Es werden wieder vermehrt Business- oder Premiumklasse gebucht. In diesen Segmenten sind die Deckungsbeiträge besonders hoch. Es ist zu beobachten, dass die Lust am Fliegen nach den Corona-Einschränkungen ungebrochen ist. Damit ist es der Lufthansa gelungen, die durch die vorherrschende Inflation erhöhten Preise an die Kunden weiterzugeben.

