clearvise: Normalisierung nach starkem Jahr

clearvise hat nach Darstellung von SMC-Research im letzten Geschäftsjahr wegen ausgebauter Kapazitäten und hoher Strompreise eine kräftige Umsatz- und Gewinnsteigerung erzielt. Nach der Beruhigung der Lage an den Strommärkten erwartet SMC-Analyst Holger Steffen eine Normalisierung der Resultate in 2023, sieht aber zugleich gute Wachstumschancen für die Gesellschaft.

Laut SMC-Research sei 2022 für clearvise ein herausragendes Jahr gewesen, in dem der Umsatz auf 64,0 Mio. Euro fast verdoppelt worden sei. Zurückzuführen sei das auf die Kombination aus der um 35 Prozent auf 493 GWh erhöhten Stromproduktion gewesen, in der sich vor allem der Ausbau des Portfolios widerspiegele, und dem starken Anstieg der Strompreise. Auf dieser Grundlage sei das EBITDA von 21,8 auf 47,9 Mio. Euro nach oben geschnellt, das Nettoergebnis sei mit +11,6 Mio. Euro (Vorjahr: -3,3 Mio. Euro) deutlich ins Plus gedreht und der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit habe sich von 18,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 48,2 Mio. Euro mehr als verdoppelt.