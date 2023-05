DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Totalenergies auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Totalenergies von 56,20 auf 59,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Hubbard passte seine Bewertung nach einer Neuordnung der Konzernsegmente entsprechend an. Mit dieser könnten Anleger bei Investitionen in Erneuerbare Energien deren Wertentwicklung, die freien Barmittel und weitere Aspekte besser einschätzen, so der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / 06:45 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 55,90EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: James Hubbard

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 59,80

Kursziel alt: 56,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m