CleanTech Lithium (CTL) will Lithium für die Batterieproduktion aus tief liegenden Wasser-Solen gewinnen. Die Besonderheit gegenüber den herkömmlichen Lithium-Gewinnungs-Methoden: Das Wasser wird nach dem Hochpumpen an die Oberfläche und der anschließenden Extraktion des Lithiums wieder in die tiefliegenden Wasser-Sole zurückgepumpt. Das ist eine ausgesprochen wasserschonende Methode. Denn die derzeit üblichen Methoden lassen das Wasser nach dem Hochpumpen an die Oberfläche in Verdunstungsteich verdunsten. Eine weitere Besonderheit: Die Anlagen zur Lithium-Extraktion in Chile werden mit Solar betrieben. Im Ergebnis hinterlässt der Gesamtprozess von CTL einen sehr geringen CO2-Fußabdruck. Im Interview mit Aldo Boitano, CEO von CleanTech Lithium, erläutert dieser die Projekte in Chile und deren Realisierbarkeit.