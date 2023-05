Läuft noch nicht.

Charttechnik.

Das Chartbild gleicht einem Scherbenhaufen. Das Scheitern an der Marke von 6 US-Dollar dokumentiert das Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Dass es für Trulieve zuletzt unter die wichtige Unterstützung von 4,9 US-Dollar ging, macht das Ganze auch nicht besser.

Q1 / 2023 vs. Q1 / 2022

Kommen wir zu den aktuellen Quartalszahlen. Trulieve gab den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 289,1 Mio. US-Dollar an. Im entsprechenden Vorjahresquartal 2022 belief sich der Umsatz noch auf 317,7 Mio. US-Dollar. Der Markt hatte zwar im Jahresvergleich mit einem Umsatzrückgang gerechnet, doch der fiel dann doch etwas deutlicher aus, als erwartet. Die Ergebnisseite riss es dann auch nicht mehr raus. Trulieve gab für das 1. Quartal 2023 einen Nettoverlust (nach GAAP) in Höhe von -64,1 Mio. US-Dollar an; nach -32,0 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der um Sondereffekte bereinigte Verlust (Non-GAAP) wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit -21,0 Mio. US-Dollar angegeben, nach einem Gewinn in Höhe von +1,6 Mio. US-Dollar in Q1/ 2022. Das bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) verringerte sich im Jahresvergleich auf 78,2 Mio. US-Dollar; nach 105,4 Mio. US-Dollar in Q1/2022.

Fazit

Die Reaktion des Marktes auf die Zahlen lässt es erahnen – man war nicht zufrieden mit dem Start ins Jahr 2023. Nach dem Verlust der Unterstützung um 4,9 US-Dollar steuert die Aktie auf weitere Kursverluste zu. Erst eine dynamische Bewegung über die 6 US-Dollar hinweg würde für erste Entlastung sorgen. Um das Thema Bodenbildung voranzutreiben, müsste Trulieve nachhaltig über die 7,7 US-Dollar vorstoßen.