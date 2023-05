Aktie setzt Trauerspiel fort.

Charttechnik.

Aus charttechnischer Sicht macht OrganiGram Holdings einen schwachen Eindruck. Von gelegentlichen Versuchen, eine Erholung auf die Beine zu stellen einmal abgesehen, setzte sich der Kursrückgang konsequent fort. Mit dem Verlust der Unterstützung um 0,8 CAD wurde ein weiteres Kapitel der Korrektur eingeläutet. Aktuell droht OrganiGram Holdings auch unter die 0,6 CAD abzurutschen. Eine Fortsetzung des Trauerspiels deutet sich an…

Q2 / 2023 vs. Q2 / 2022

OrganiGram Holdings gab den Nettoumsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 39,493 Mio. CAD an. Im entsprechenden Vorjahresquartal 2022 belief sich der Umsatz auf 31,836 Mio. CAD. Trotz des im Jahresvergleich deutlichen Anstiegs hatte der Markt mit mehr gerechnet. Die Ergebnisseite entpuppte sich dann als weiterer Stimmungskiller.

OrganiGram Holdings gab für das 2. Quartal 2023 einen Verlust in Höhe von -7,488 Mio. CAD an; nach einem Verlust in Höhe von -4,047 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahresquartal. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) erhöhte sich im Jahresvergleich auf 5,648 Mio. CAD, nach 1,556 Mio. CAD in Q2/2022.

Fazit

Die Kursentwicklung von OrganiGram Holdings steht stellvertretend für einen nicht unerheblichen Teil der Cannabis-Unternehmen. Letztendlich spiegelt der permanente Kursrückgang die aktuelle fundamentale Lage des Unternehmens und auch die des Sektors wider. Die überverkaufte Lage der Aktie ließe eigentlich Erholungsversuche erwarten. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage würden nachhaltige Vorstöße auf der Oberseite aber überraschen. Aus charttechnischer Sicht erlangen entsprechende Versuche erst Relevanz, sollten sie OrganiGram Holdings zurück über die Marke von 1 CAD führen.