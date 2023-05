Dr. Reuter Investor Relations - Lithium-Preise steigen wieder, Weltmarktführer Albemarle optimistisch!

Mehr als zwei Jahre lang währte die Rallye bei den Lithiumpreisen. In der Spitze mussten in China fast 80.000 US-Dollar je Tonne Lithiumkarbonat auf den Tisch gelegt werden. Das waren Spotmarktpreise, die aufgrund des Goldrausches im Sektor übertrieben waren. Seit dem späten Herbst wurde diese Übertreibung korrigiert und die Lithiumpreise fielen, ebenso taten es die Aktien der Anbieter. Doch die Phase sinkender Preise scheint vorbei zu sein.

Denn nun kommen wieder vermehrt positive News aus der Nachfrageseite. Los ging es mit China. Der größte Automarkt der Welt öffnete sich nach den Corona-Lockdowns recht abrupt im Dezember und schon zogen die Verkäufe der Elektroautos im Laufe des ersten Quartals an. Dank der Erfolge der chinesischen Hersteller konnte China nun sogar erstmals mehr Autos in andere Länder verkaufen als selbst einführen. Das Bild hat sich hier somit radikal gewandelt.

Gute Nachrichten aber gab es in den vergangenen Wochen auch aus den USA. Der Markt hinkt Europa und China in Sachen Elektromobilität deutlich hinterher, obwohl mit Tesla der Erfinder dieses Segments und der zweitgrößte Hersteller der Welt dort seinen Ursprung hat. Doch nun ändern sich dank der üppigen Förderung durch den Staat und dem steigenden Angebot an konkurrenzfähigen Fahrzeugen auch dort die Verkaufszahlen.

Laut Erhebungen des Datendienstleisters Cox Automotive befinden sich die Zahlen von Elektroautoverkäufen in den USA auf einem Rekordniveau. Der Anteil von Elektrofahrzeugen an Neuwagenverkäufen sei allein im ersten Quartal 2023 auf stolze 7,2 Prozent gestiegen.

Dazu trägt sicherlich auch bei, dass inzwischen 42 Elektrofahrzeugmodelle in den Vereinigten Staaten erhältlich sind. Noch dazu befeuert der nationale Champion Tesla den Markt. Das Unternehmen von Elon Musk hat nämlich im Laufe dieses Jahres mehrfach die Preise gesenkt. Und nun kommt Tesla laut Cox Automotive auf einen sagenhaften Marktanteil von 62,4 Prozent in der Heimat. Auch deutsche Hersteller wie BMW, Mercedes und Audi konnten die Verkaufszahlen ihrer elektrisch betriebenen Fahrzeuge deutlich steigern.

Doch das sind die Faktoren aus der Nachfrageseite. Der Lithiumsektor profitiert jetzt auch davon, dass nicht nur die Elektroautonachfrage stark bleibt und dynamisch wächst, sondern auch die Lagerbestände niedrig sind. Die hohe Nachfrage macht sich hier ebenfalls bemerkbar. Dementsprechend bleibt das Thema Versorgungssicherheit einer der wichtigsten Faktoren für Autokonzerne wie Batteriehersteller. Nicht umsonst dürfte Ford erst jüngst 650 Mio. US-Dollar in die in Bau befindliche Thacker Pass-Mine von Lithium Americas in Nevada investiert haben.