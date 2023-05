Vortex Energy beglückwünscht World Energy GH2 zum Erhalt eines internationalen Investments

Das Projekt von World Energy GH2-Projekt liegt in unmittelbarer Nähe des Salzprojekts von Vortex Energy in der Nähe von Stephenville (Neufundland und Labrador)

19. Mai 2023, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / — Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) beglückwünscht World Energy GH2 („GH2“) zum Erhalt eines ersten Investments in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für sein 4,2 Milliarden Dollar teures Projekt für Windenergie und grünen Wasserstoff von SK Ecoplant („SK“) im Gegenzug für eine 20%ige Beteiligung. Das Projekt umfasst auch 164 Windturbinen, die Wasserstoff- und Ammoniakanlagen in Stephenville (Neufundland und Labrador) betreiben werden. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau und der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol kamen diese Woche zur Unterzeichnung einer Absichtserklärung zu kritischen Mineralen, sauberer Energiewende und Energiesicherheit zusammen.

Das Salzprojekt Robinson River von Vortex Energy befindet sich in unmittelbarer Nähe des GH2-Projekts, was das Unternehmen als eine große Chance für eine potenzielle Zusammenarbeit erachtet. Vortex Energy verfügt über eine innovative Technologie, die das Potenzial hat, in der Lieferkette für den Transport von Ammoniak und Wasserstoff am Ort der Nutzung eingesetzt zu werden.

Die Investition erfolgt vor dem Hintergrund der Ankündigung der „Hydrogen Alliance“ zwischen Kanada und Deutschland, die darauf abzielt, bis 2025 Wasserstoff nach Deutschland zu exportieren. Die Ankündigung erfolgte in Stephenville, wo Premierminister Trudeau und Bundeskanzler Olaf Scholz einen transatlantischen Versorgungskorridor für saubere Energie durch den Transport von Ammoniak/Wasserstoff in Aussicht stellten.

„Dieses Investment in der Provinz ist eine wichtige Bestätigung dafür, dass Vortex zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist“, so Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. „Neufundland und Labrador wird durch diese großen Investitionen schnell zu einem globalen Zentrum für die Produktion, Speicherung und den Transport von grünem Wasserstoff und grüner Energie. Die Technologie von Vortex zur Umwandlung von Ammoniak in Wasserstoff mit hohem Reinheitsgrad ist ein Schlüsselelement für den Wasserstofftransport, da sie Ammoniak als sicheren und kostengünstigen Träger nutzt. Darüber hinaus können die potenziellen Salzkavernen von Vortex bei Bedarf als Wasserstoffspeicher dienen. Das Team von Vortex begrüßt zusätzliche Investitionen und Partner in der Provinz, die sich zu der globalen Drehscheibe für die Erzeugung grüner Energie entwickelt.“