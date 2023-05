Plastikreduzierung reicht nicht aus - Cyrill Hugi erklärt, warum Recycling jetzt wichtiger denn je ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Appenzell (ots) - Cyrill Hugi ist der Gründer und Geschäftsführer der enespa agmit Hauptsitz in Appenzell in der Schweiz. Das Unternehmen hat eine weltweiteinzigartige grüne Technologie entwickelt: Es verwandelt gemischtePlastikabfälle in hochwertiges Produktöl. Daneben vertreiben Cyrill Hugi undsein Team entsprechende Anlagen an Konzerne, staatliche Institutionen undRecyclinghöfe. Mit ihren Lösungen leistet die enespa ag einen wichtigen Beitragzum Schutz der Umwelt und dem Erhalt der Natur. Hier erfahren Sie, warumRecycling immer wichtiger wird.In den vergangenen Jahren hat das Thema Plastikreduzierung immer mehrAufmerksamkeit erlangt. Die Menschen sind zunehmend über die verheerendenAuswirkungen von Plastikmüll in der Natur und in unseren Ozeanen besorgt.Überall setzen sich Personengruppen dafür ein, den Verbrauch von Einwegplastikzu verringern und stattdessen auf wiederverwendbare Alternativen zu setzen."Zweifellos hat dieses neu erwachte Umweltbewusstsein inklusiver der Ablehnungvon Wegwerfprodukten aus Plastik sowie die Förderung von Alternativen zurWiederverwendung zu bedeutenden Fortschritten geführt", weiß auch Cyrill Hugivon der enespa ag. "Doch neben der Plastikreduzierung darf auch das Recyclingnicht übersehen werden. Aktuell werden von den fast 26 MillionenKunststoffabfällen, die jährlich in Europa entstehen, nur knapp sieben MillionenTonnen recycelt."Die enespa ag hat sich diesem Problem angenommen und ein Recyclingverfahrenentwickelt, um aus gemischten Plastikabfällen hochwertiges Produktöl zugewinnen. Mit innovativen Ideen und viel Erfindergeist entstehen hier grüneLösungen, die den Energiekreislauf langfristig revolutionieren könnten. "Zwarträgt die Plastikreduzierung dazu bei, die Menge an Plastikmüll zu verringern -doch es ist unvermeidlich, dass Kunststoff auch weiterhin in unserem Alltagpräsent ist. Hier kommt das Recycling ins Spiel: Indem es eine Möglichkeitbietet, den Plastiklebenszyklus zu verlängern und den Rohstoffbedarf zureduzieren, trägt es wesentlich dazu bei, die Verschmutzung der Ozeane, derNatur und der Ökosysteme zu verringern", erklärt Cyrill Hugi.Warum eine Plastikreduzierung allein nicht ausreichtPlastik ist ein wertvolles Material. Aufgrund seiner Stabilität, Flexibilität,geringen Dichte, Formbarkeit und Haltbarkeit ist es mittlerweile in nahezu jedemLebensbereich zu finden. Seit dem Aufkommen von Plastik nach dem ZweitenWeltkrieg hat der Mensch viele Fortschritte in sämtlichen Bereichen gemacht."Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass Kunststoff ein "böses"