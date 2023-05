ACCENTRO: Hohe Vermarktungskompetenz

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) die im November 2022 reduzierten Ziele erreicht und demnach einen Umsatz von 165 Mio. Euro sowie ein EBIT von 8,5 Mio. Euro erzielt. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien die Vervierfachung bei den Hypothekenzinsen und die deutliche Abkühlung der konjunkturellen Situation infolge des Ukraine-Krieges für die deutlichen Bremsspuren in der zweiten Jahreshälfte verantwortlich. Der Umsatz aus dem Verkauf von den zum Handel bestimmten Vorratsimmobilien habe sich im 4. Quartal um 76 Prozent auf nur noch gut 15 Mio. Euro reduziert. Die Gesellschaft sei aufgrund der schwierigen Marktlage vorsichtig bei der Guidance für 2023 und erwarte nur noch Konzernumsätze in einer Bandbreite von 100 bis 120 Mio. Euro. Das EBIT solle leicht positiv bei 0 bis 2 Mio. Euro liegen. Nach Meinung des Analysten stelle die hohe Vermarktungskompetenz aus dem langjährigen Track Record und das breite Netzwerk der Gesellschaft, das für viele Bauträger und private sowie institutionelle Verkäufer in dieser kompliziert gewordenen Marktlage noch sehr wichtig werden könne, einen wichtigen Faktor für die Equity Story auf mittlere und lange Sicht dar. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 5,00 Euro (zuvor: 7,00 Euro) und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.05.2023, 11:45 Uhr)



Die Accentro Real Estate Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 1,460EUR gehandelt.