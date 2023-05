DAX 40 – Allzeithoch greifbar nahe

Demokraten und Republikaner scheinen sich doch auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze zu einigen. Und dies noch an diesem Wochenende. Allein diese Nachricht reichte aus, um eine Kursrally auszulösen.

Kurz vor der heutigen Handelseröffnung notiert der DAX bei 16.226 Punkten und somit nicht mehr weit entfernt von dem Höchststand bei etwa 16.300 Zählern.

Die Nachricht dürfte viele Marktteilnehmer am Feiertag Christi Himmelfahrt, auch als Vatertag bekannt, überrascht haben. Der DAX, der es schwer hatte mit der psychologische Marke bei 16.000 Punkten, konnte diese Hürde mit Leichtigkeit überspringen. Folglich notiert der deutsche Leitindex knapp unterhalb des Allzeithochs bei rund 16.300 Zählern.

Rückenwind gab es auch vom heute anstehenden kleinen Verfallstag an der Frankfurter Börse. Feiertagsbedingt dürften einige Anleger den Vatertag gefeiert bzw. das lange Wochenende zu einem Kurzurlaub genutzt haben. Interessant dürfte es sein, wie der DAX am Montag in den Handel starten wird.

Stellt sich der Ausbruch nach oben an dem besagten Feiertag nicht als Eintagsfliege heraus und gelingt es dem DAX, sich oberhalb der Oberseite der übergeordneten Handelsspanne bei 16.300 Punkten zu etablieren, dürften neue Höchststände die Folge sein. Das nächste Etappenziel wäre dann die nächste „runde“ Zahl bei 17.000 Zählern.

