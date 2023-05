Wirtschaft Linke will nächsten Habeck-Staatssekretär befragen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Rücktritt Patrick Graichens will die Linke Vorwürfe gegen einen weiteren Staatssekretär von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Bundestag prüfen. Linken-Wirtschaftspolitiker Pascal Meiser beantragte, dass Staatssekretär Udo Philipp am kommenden Mittwoch im Wirtschaftsausschuss befragt wird, wie aus einem Brief hervorgeht, über den das Nachrichtenportal T-Online berichtet.



Es gehe um mögliche Interessenkonflikte, "insbesondere bei der Start-up-Förderung". "Angesichts der jüngsten Debatten gefährdet bereits jeder weitere Anschein von Befangenheit die Glaubwürdigkeit des gesamten Wirtschaftsministeriums", so Meiser. Philipp ist als Staatssekretär unter anderem für die Förderung von Start-ups zuständig.