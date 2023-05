DAX nimmt Kurs auf 16.300 Punkte

Am Vortag hieß es im Insight: "Nach dem heutigen Hochlauf ist der DAX kurzfristig bereits deutlich überkauft und könnte vor einer Korrektur stehen. In der Folge wäre aber mit weiter steigenden Kursen zu rechnen." Die Korrektur hat noch nicht stattgefunden, der DAX kann direkt weiter ansteigen. Die Long-Position wurde am Vortag bei 16.100 Punkten verkauft. Neue Long-Positionen bieten sich noch nicht an.

Aktuelle Lage