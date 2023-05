Huawei Roadshow 2023 Grüne und digitale Lösungen in acht deutschen Städten (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Unter dem Motto "Digital und grün - gemeinsam neue Werte schaffen" stellt

Huawei auf seiner diesjährigen Roadshow durch Deutschland und Europa digitale,

nachhaltige und effiziente Lösungen vor

- Nächster Stopp Duisburg am 30. Mai, letzter Halt in Hannover am 29. Juni



Auf Digitalisierungstour durch Deutschland: Die Huawei Europe Enterprise

Roadshow 2023, die seit März mit zwei Trucks durch Europa rollt, macht bis Ende

Juni Halt in acht deutschen Städten. Bei der diesjährigen Roadshow legt Huawei

den Schwerpunkt auf digitale und nachhaltige Lösungen für branchenübergreifende

Vernetzung. Dabei präsentiert Huawei neue Technologien für zahlreiche Branchen

und vernetzt Kunden, Partner und Experten.