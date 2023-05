RBC stuft WALMART auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Walmart nach Quartalszahlen und höheren Jahreszielen von 160 auf 164 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In einem immer unsicher werdenden Umfeld agiere Walmart solide, schrieb Analyst Steven Shemesh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das rechtfertige eine Prämie in der Bewertung der Aktien. Ein Haar in der Suppe seien allerdings die Prognosen zum laufenden zweiten Quartal, die Ziele für den Gewinn je Aktie lägen um rund drei Prozent unter der Konsensschätzung./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2023 / 21:23 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 140,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Steven Shemesh

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 164

Kursziel alt: 160

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m