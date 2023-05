HIROSHIMA (dpa-AFX) - Ein Anti-China-Gipfel soll es nicht werden, beteuern Diplomaten. Aber die Kritik an China ist allgegenwärtig beim G7-Gipfel der demokratischen Wirtschaftsmächte in Japan. "Unsere Politik gegenüber China muss sich ändern, weil China sich verändert hat", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in der Runde der Staats- und Regierungschefs am Freitag in Hiroshima, als es nach dem Besuch im Itsukushima-Schrein und dem "Familienfoto" intensiv um den Umgang mit der Führung in Peking ging. "China ist im Inland repressiver und im Ausland forscher geworden, besonders in seiner Nachbarschaft."

Das Verhältnis zwischen den USA und China ist schlechter denn je. Die Europäer hadern mit der aufstrebenden Großmacht. In Deutschland geht die Angst vor der Abhängigkeit von der zweitgrößten Volkswirtschaft um. Nicht immer sind sich die Europäer untereinander oder mit den Amerikanern einig über die richtige Gangart. China steht in Hiroshima so sehr im Fokus wie nie zuvor bei einem G7-Gipfel.