Lemke spricht Hochwasser-Betroffenen in Italien Beileid aus

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat sich bestürzt über die Flutkatastrophe in Italien gezeigt. "Die Folgen der sintflutartigen Regenfälle und Überschwemmungen in Italien sind fürchterlich", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. "Mein tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Todesopfer und allen anderen Betroffenen."

Lemke mahnte zur schnellen Investition in Vorsorge, um Deutschland besser an die Klimaveränderungen anzupassen. "Extremwetterereignisse wie Fluten, Starkregen und Dürren nehmen zu, und sie richten massive Schäden an", betonte sie. Das Bundesumweltministerium arbeitet aktuell an einem Klimaanpassungsgesetz.