TDK Ventures lanciert den mit 150 Millionen Dollar dotierten Fund EX1, um in Start-ups im Bereich Energie- und Klimatechnik zu investieren

EX im Namen des neuen Fonds steht für Energieumwandlung und signalisiert, dass sich der Fund EX1 auf Investitionen in junge Unternehmen in den Bereichen Energie, Cleantech und Klimatechnologie in den USA und Europa konzentriert.

und Europa konzentriert. Der Fund EX1 ist der erste Multi-LP-Fonds von TDK Ventures und markiert den ersten Vorstoß in Europa

SAN JOSE CITY, Kalifornien, 19. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die TDK Corporation (TSE: 6762) gab heute bekannt, dass die Tochtergesellschaft TDK Ventures Inc. ihren dritten Fonds mit einem Gesamtvolumen von $150 Millionen an neuem Kapital lancieren wird. Der neue Fonds wird sich auf Frühphaseninvestitionen in den Bereichen Energiewende, Elektrifizierung und Dekarbonisierung in den USA und Europa konzentrieren. Das von TDK Ventures verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich jetzt auf $350 Millionen.

„Da die ganze Welt eine nachhaltige Zukunft für alle anstrebt, müssen wir die zentrale Rolle erkennen, die die Energiewende bei unseren gemeinsamen Bemühungen spielen muss", erklärte Noboru Saito, Präsident und CEO der TDK Corporation. „Mit dieser neuen Finanzierung untermauern wir unsere Bemühungen, einen Beitrag zu Innovationen in den Bereichen Elektrifizierung und Dekarbonisierung zu leisten, da diese beiden Bereiche dazu beitragen, die schwierigsten Probleme der Gesellschaft zu lösen. Indem wir den Innovationsgeist von Start-ups auf der ganzen Welt fördern und TDK Goodness in das Ökosystem einbringen, hoffen wir, einen Beitrag zu einer Welt zu leisten, in der die Energiewende die Menschheit zu einer besseren, nachhaltigeren Zukunft im Einklang mit unserer Umwelt führt."

„Der Fund EX1 bestärkt uns in unserer Überzeugung, Unternehmer zu unterstützen, die bahnbrechende Technologien in den Bereichen Energiewende und Dekarbonisierung entwickeln", sagte Nicolas Sauvage, Präsident von TDK Ventures. „Grundlegende Verbesserungen in der Materialwissenschaft, der fortgeschrittenen Fertigung und der Skalierung sind der entscheidende Schlüssel, um Innovationen, die in akademischen Labors entwickelt werden, in die kommerzielle Realität umzusetzen. Unser Engagement für junge, innovative Start-ups im Bereich der Klimatechnologie wird dazu beitragen, unsere Welt auf dem Weg zur Klimaneutralität zu beschleunigen."