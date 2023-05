NEW YORK (dpa-AFX) - Der Vorstandschef der US-Investmentbank Morgan Stanley , James Gorman, will die Konzernführung abgeben. "Es dürfte irgendwann in den kommenden zwölf Monaten geschehen", sagte Gorman am Freitag beim Aktionärstreffen der Bank in New York. Das sei zumindest die derzeitige Erwartung des Verwaltungsrats, sofern keine wichtigen Entwicklungen dazwischenkämen. Gorman hatte den Spitzenposten 2010 übernommen und bereits im Januar gesagt, dass jüngere Kandidaten als mögliche Nachfolger bereitstünden. Nach seinem Rücktritt will der 64-Jährige aber zunächst weiter als Vorsitzender des Verwaltungsrats - der dem Vorstand übergeordnet ist - im Unternehmen bleiben./hbr/DP/nas

Morgan-Stanley-Chef will in den kommenden zwölf Monaten abtreten

