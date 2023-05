Hochrangige Delegation aus Tuvalu drängt auf dringende Klimaschutzmaßnahmen und fordert eine globale Lösung für die Pazifikatollstaaten.

NEW YORK, 19. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Global Centre for Climate Mobility -- Eine hochrangige Delegation aus Tuvalu, einem der weltweit am stärksten vom Klimawandel bedrohten Länder, besucht Genf, Kopenhagen, Paris und Berlin, um sich mit hochrangigen Regierungsvertretern, UN-Vertretern und der Zivilgesellschaft zu treffen und die dringende Notwendigkeit von Klimaschutzmaßnahmen zu erörtern.

Die pazifischen Inseln machen weniger als 0,03 % der weltweiten Emissionen aus, tragen aber die Last ihrer Auswirkungen. In diesem Jahrhundert werden die pazifischen Inseln mit den pazifischen Atoll-Ländern (Tuvalu, Kiribati und Marshallinseln) ein erhebliches Landgebiet an der Spitze einer existenziellen Krise verlieren, die durch steigende Meereshöhe virtuell vollständig überflutet wird.