PARIS, 19. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 17. Mai 2023 wurde das Sechsmonatsergebnis der SMART-Studie (Sympathetic Mapping/Ablation Renal nerves for Treatment of hypertension Trial; NCT02761811) auf der Late Breaking Clinical Trial-Konferenz veröffentlicht, die bahnbrechende Ergebnisse auf dem Gebiet des Bluthochdrucks liefert. Unter der Leitung von Professor Huo Yong und mit SyMap Medical (Suzhou) Ltd. als Sponsor untersuchte die registrierte klinische Studie die Wirksamkeit des weltweit bahnbrechenden innovativen Systems SyMapCath/SymPioneer, mit dem Bluthochdruck durch Nieren-Nerven-Mapping/selektive Denervierung (msRDN) behandelt wird.

Im Vergleich zu abgeschlossenen und laufenden RDN-Studien hat die SMART-Studie in beispielloser Weise zwei wichtige klinische Fragen im Bereich RDN mit einer RCT-Forschung beantwortet: Das Ergebnis der sechsmonatigen Nachbeobachtung zeigt eine zufriedenstellende Blutdruckkontrolle (systolischer Blutdruck im Büro<140mmHg) bei 95 % der Patienten in der msRDN-Gruppe mit einer deutlich geringeren Belastung durch blutdrucksenkende Medikamente als in der Kontrollgruppe. Sie zeigt, dass msRDN den Blutdruck wirksam kontrollieren und gleichzeitig die Dosierung blutdrucksenkender Medikamente erheblich reduzieren kann.