HIROSHIMA (dpa-AFX) - Die G7-Staaten wollen bei ihrem Gipfeltreffen im japanischen Hiroshima nach Angaben der USA eine gemeinsame Linie gegenüber China festhalten. Am Samstag solle eine Erklärung der G7-Gruppe zur wirtschaftlichen Sicherheit veröffentlicht werden, in der ein gemeinsamer Ansatz gegenüber China hervorgehoben werde, sagte eine hochrangige US-Regierungsvertreterin am Freitag am Rande des Gipfeltreffens der sieben führenden demokratischen Industrienationen.

"In Bezug auf China werden die Staats- und Regierungschefs deutlich machen, dass wir uns alle auf eine Reihe von Grundsätzen einigen, die allen unseren Ansätzen gegenüber China zugrunde liegen und die auf gemeinsamen Werten beruhen", betonte sie. Alle G7-Staaten seien dabei bestrebt, mit Blick auf China Risiken zu minimieren, nicht aber sich wirtschaftlich von China zu abzukoppeln. Risikominimierung impliziert in diesem Zusammenhang gemeinhin zum Beispiel, Lieferketten unabhängiger von China zu machen.